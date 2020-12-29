البرلمان: الإجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة قد تستغرق من 20-30 يوماً

أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، الثلاثاء، أن الإجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة قد تستغرق من 20-30 يوماً.

وقال الحداد في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، "ستجري مناقشات مكثفة باتجاه تقليل النفقات غير الضرورية بموازنة 2021".

وأضاف أن "الإجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الاتحادية قد تستغرق من 20 - 30 يوماً"، مؤكداً أن "المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل".