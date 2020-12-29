القبض على عنصرين من "بقايا داعش" الارهابي في كركوك

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، إلقاء القبض على عنصرين من "بقايا داعش" في محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل سلسلة عملياته الناجحة ضد عصابات داعـش، حيث تم تنفيذ ثلاثة واجبات مُتفرقة في مُحافظتي كركوك وبغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصرين من بقايا داعـش في مركز مُحافظة كركوك وجاءت العملية بالتنسيق مع جهاز المُخابرات الوطني العراقي".

وأضاف رسول أن "وحدة المراقبة والتحري التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب فككت عبوة ناسفة زرعتها عصابات داعـش الإرهابية لاستهداف أحد الأرتال العسكرية التابعة للقوات الأمنية العراقية".

وتابع أن "قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت واجباً مُنفصلا في مُحافظة بغداد - قضاء أبو غريب تمكن فيه رجالنا الأشاوس من ضبط كدس للعتاد كما تم العثور على {٤٨} لُغما ضد الدبابات على شكل عبوة ناسفة".