ضبط متهمين متلبسين بالرشوة وابتزاز مستثمرين في بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط متهمين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود في بغداد، مُبيّنةً قيامهما بابتزاز ومساومة مُستثمرَينِ مقابل إيهامهما بالحصول على تسهيلاتٍ استثماريَّةٍ.

الدائرة أشارت إلى أن فريق عمل مديريَّة تحقيق بغداد، تمكَّن من ضبط مُتَّهمَين أحدهما منتسبٌ في أحد الأجهزة الأمنيَّة؛ لابتزازهما ومساومتهما مستثمرين لدفع مبلغ (1,900,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ كرشوةٍ لقاء الحصول على موافقة وزارة الماليَّة على عرض عقارين في محافظة كركوك كعرصةٍ استثماريَّـة".

وأضافت ان "المُتَّهمين تعهَّدا بإكمال المُوافقات الخاصَّة بالعقارين من وزارة الماليَّة وهيئة الاستثمار ودائرة عقارات الدولة في كركوك، لغرض إنشاء مجمعٍ تجاريٍّ مُتكاملٍ ومرآب بمساحة (8) دوانم"، لافتةً إلى أنه "بعد متابعةٍ ورصدٍ دقيقين للمُتَّهمين، تمَّ ضبطهما مُتلبِّسَين بالرشوة أثناء تسلُّمهما الدفعة الأولى".

واكدت ان "العمليَّة اسفرت عن ضبط أسلحةٍ وكتبٍ بحوزتهما، وبمواجهتهما بالأدلة من قبل مُحققي مديريَّة تحقيق بغداد، إذ اعترف المُتَّهمينِ صراحةً بتسلُّم الرشوة، وقيامهما بالابتزاز والمُساومة".

وبيَّـنت أنه "تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختص؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".