تربية ميسان تتخذ اجراءات بعد اكتشاف اصابات بكورونا في مدرستين

اعلنت مديرية تربية ميسان، الثلاثاء، عن اتخاذ اجراءات بعد اكتشاف اصابات بكورونا في مدرستين، فيما اكدت حرصها الكبير على سلامة الطلبة.

وقالت المديرية في بيان ان "مدارس ميسان سجلت 4 اصابات مؤكدة بفايروس كورونا واحدة لاحد الطلبة في ثانوية دجلة للبنين و3 اصابات لطالبات في متوسطة امنة بنت وهب للبنات".

واضافت انها "اتخذت الاجراءات الاحترازية على الفور وعلقت دوام متوسطة امنة بنت وهب الواقعة في مركز المحافظة في منطقة حي الثورة بالقرب من شارع المرور لمدة 14 يوما وكذلك علقت الدوام في شعبة واحدة في ثانوية دجلة للبنين الواقعة في حي المعلمين الجديد ايضا لمدة 14 يوما من تاريخ ظهور الاصابة".

وتابعت انها "تتخذ هذه الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض بين الطلبة وهي تنفذ تعليمات وزارة الصحة والبيئة دائرة الصحة العامة /ودائرة صحة ميسان التي تقوم بواجبها بأخذ عينات عشوائية من طلبة المدارس في مختلف القطاعات التعليمية"، مؤكدة "حرصها الكبير على سلامة الطلبة وهناك متابعة حثيثة لإجراءات السلامة من قبل المديرية".

واكدت ان "هناك تعاون مع صحة ميسان وبعض مؤسسات المجتمع المدني في عملية تعفير وتعقيم المدارس"، موضحة ان "الاصابات فردية ولا تعد تفشي بين الطلبة".