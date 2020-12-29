الامن التركي يعتقل 35 عراقياً بتهمة الانتماء لـ"داعش" الارهابي

أفادت وسائل اعلام تركية، الثلاثاء، (29 كانون الأول، 2020)، بأن قوات الأمن اعتقلت 35 عراقياً، من أصل 40 مطلوباً في العاصمة أنقرة بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش الارهابي

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية قولها إنه "تم توقيف 35 عراقياً خلال حملة مداهمات نفذتها مديرية أمن أنقرة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، بينما يتواصل العمل لتوقيف الخمسة الآخرين".

وكثفت السلطات التركية مؤخراً حملاتها لتوقيف المشتبه بالانتماء لتنظيم "داعش" الارهابي، وتشير التقارير إلى أن عدداً كبيراً من بينهم من العراقيين.