القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة في ذي قار

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة

وقال بيان للشرطة انه "اثناء مشاركة مفارز الفوج الثاني التابع الى لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في توفير الاجواء الآمنة والملائمة للمواطنين حاول احد المارة الاعتداء على القوات الامنية ومن خلال ذلك تم القبض على المتهم ( ح . غ . ك ) البالغ من العمر 40 عام يسكن الناصرية".

واوضح البيان انه "ومن خلال التفتيش الدقيق تم العثور على ( 12 ) من الحبوب المخدرة من النوع المعروف محليا بالـ( كبتي )".

واشار البيان الى ان "المتهم اتخذت بحقه كافة الاجراءات القانونية وجرى احالته الى الجهات ذات العلاقة لاكمال التحقيق اصوليا