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قرار جديد من مفوضية الانتخابات بشأن بطاقات الناخبين


قررت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، إيقاف عملية توزيع بطاقات الناخبين القصيرة الأمد.

وقالت المفوضية في بيان أن"المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات ستباشر بمرحلة تحديث سجل الناخبين في مراكز التسجيل الإلكتروني (البايومتري) في عموم أرجاء العراق لمدّة (30) يومًا ابتداءً من تاريخ 2/1/2021 ولغاية تاريخ 2/2/2021،لغرض جمع بيانات الناخبين النصية والحيوية وتحديثها، إذ تتمثّل مرحلة التحديث بإجراء أيّ من حالات (الإضافة، الحذف، التغيير، التصحيح، تسجيل النازحين والقوّات الأمنية)، فضلًا عن استمرار عملية التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجّلين، وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية".

وبينت أنه"يمكن للمهتمّين بالشأن الانتخابي الاطّلاع على (الموقف العملياتي الأسبوعي) عبر الموقع الرسمي لمفوّضية الانتخابات".

وأضاف أنه"لضمان ونزاهة العملية الانتخابية والحدّ من عمليات التزوير، أصدر مجلس المفوّضين قرارًا يقضي بإيقاف عملية توزيع بطاقات الناخبين القصيرة الأمد المطبوعة في الفترة من ( 2013 - 2018)، إذ أُتلِفت وحُذِفت البيانات النصية المتعلّقة بها،لعدم مراجعة أصحابها لتسلّمها،"

مشيرة إلى أن"المفوّضية ستقوم بإعادة تسجيلهم بايومتريًّا عند مراجعتهم، ولذا فإنّ مفوّضية الانتخابات تدعو الناخبين كافّة إلى مراجعة مركز التسجيل القريب من محلّ سكنهم،لإجراء أيّ من حالات التحديث المذكورة آنفًا".

وأشار إلى أنه"استنادًا إلى ملاحق قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 التي قُسّمت فيها الدوائر الانتخابية إلى (83) دائرة انتخابية في عموم أرجاء العراق، صدّق مجلس المفوّضين على سجل الناخبين الأوّلي،ودليل مراكز الاقتراع الموزّع في مراكز التسجيل كافّة،الذي يُمكّن الناخب من الاستدلال على مركز الاقتراع الذي سيصوّت فيه بحسب دائرته الانتخابية".

وعلى صعيد متّصل بالدوائر الانتخابية اوضحت المفوضية أنها "استكملت ملامح الانتشار الأخير لمراكز الاقتراع ومحطّاته بعد الأخذ بنظر الاعتبار الدوائر وإضافة المواليد (2001-2002 -2003) من الناخبين الجُدُد ليكون العدد التقريبي لمحطّات الاقتراع على مستوى العراق في الداخل والخارج بنحو(58915) محطّة، الأمر الذي دعا المفوّضية إلى توقيع ملاحق مع شركة (ميرو الكورية)،لتجهيز عدّة التحقّق الإلكتروني الإضافية لمكاتب إقليم كردستان، وكذلك الأجهزة الإضافية لانتخابات الخارج والمواليد الجديدة والاحتياط بحسب مؤشّرات آخر انتشار أجرته المفوّضية، وكذا الحال في ما يتعلّق بأجهزة الفرز والعدّ الإلكترونية التعويضية الخاصّة بمكتب انتخابات أربيل والخارج والمواليد الجديدة والاحتياط، وبذلك تكون المفوّضية قد استكملت عملية تأمين الأجهزة الإلكترونية الانتخابية ضمن الجدول الزمني العملياتي الخاصّ بالعملية الانتخابية".

وبين أنه"في ما يتعلق بطلبات تسجيل الأحزاب السياسية، فقد بلغ العدد الكلي للعمليات الانتخابية كافّة (429) طلبًا، منها (231) طلبًا يتعلّق بمنح شهادة تأسيس، منح منها مجلس المفوّضين الجديد المشكّل على وفق قانون مفوّضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019، (3) أحزاب شهادة تأسيس،ويمكن للمهتمّين بالشأن الانتخابي الاطّلاع على (موقف تسجيل الأحزاب الأسبوعي) الموجود في الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوّضية".

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