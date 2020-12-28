الدفاع النيابية: الكاظمي تعهد بوضع جدول لاخراج الامريكان ولم يف بوعده

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بوضع جدول لاخراج القوات الامريكية من البلاد.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي، ان “الكاظمي تعهد امام البرلمان خلال تشكيل حكومته بوضع جدول لانهاء وجود القوات الاجنبية في البلاد ومن بينها القوات الامريكية”، لافتا الى ان “الكاظمي لم يف بتعهداته امام البرلمان بشأن القوات الاجنبية”.

واضاف ان “الكتل السياسية يقع على عاتقها الضغط على الحكومة لتطبيق قرار البرلمان باخراج القوات الامريكية من البلاد”.

وجددت لجنة الامن والدفاع النيابية، امس الاحد، مطالبتها باعادة تفعيل ملف اخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية.

و بين عضو مجلس النواب النائب حسين اليساري، الاربعاء الماضي ، ان اجراءات الحكومة بشأن ملف اخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية من البلاد لا تزال خجولة.