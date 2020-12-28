نائب كردي: حكومة الاقليم مستمرة بمنح الجنسية العراقية لاكراد سوريين واتراك دون علم بغداد

أكد رئيس كتلة المستقبل والنائب في البرلمان سركوت شمس الدين، الاثنين، أن حكومة إقليم كردستان مستمرة بمنح الجنسية العراقية للآلاف من الكرد السوريين والأتراك دون موافقة وعلم الحكومة الاتحادية.

وقال شمس الدين لوكالة /المعلومة/، إن “منح الجنسية هو من اختصاص السلطات الاتحادية حصرا وفقا لشروط وضوابط وقوانين، ولايجوز لحكومة الإقليم وفقا للدستور منح الجنسية أو جواز السفر دون موافقة وزارة الداخلية الاتحادية”.

وأضاف أن “الحزبين الحاكمين قاما بمنح الآلاف من الكرد وتحديدا من الذين نزحوا من شمال سورية الجنسية العراقية وقاموا بتعينهم بمؤسسات الدولة الرسمية، للاستفادة منهم لأغراض انتخابية”.

وأشار إلى أنه “لا توجد احصائية رسمية عن عدد الذين تم منحهم للجنسية، ولكنهم يتجاوزون عشرات الآلاف وماتزال حكومة الإقليم مستمرة بمنح الجنسية ومنحهم كافة الإمتيازات مقابل تقديم خدمات حزبية وانتخابية”.

ونزح الآلاف من الكرد السورين إلى إقليم كردستان بعد تعرض مناطقهم لهجمات تنظيم داعش من جهة، وتوغل الجيش التركي من جهة أخرى