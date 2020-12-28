مراقبون : أبرز انجازات حكومة حكومة الكاظمي هي ارتفاع نسبة الاقتراض وسعر الدولار .

متابعة / ظاهر العقيلي

اكد عدد من مراقبي الشأن السياسي العراقي ان حكومة الكاظمي سيئه للغاية واوصلت البلد الى حافة الهاوية بسبب سياستها المتخبطه والغير مهنيه وهي حكومة اعلامية فيسبوكيه فقط .

واضاف المراقبون ان من اهم ما تميزت به حكومة الكاظمي طيلة فترة تسنمها للسلطة في العراق هي تقليص مواد البطاقة التموينية وقلة ساعات تجهيز الكهرباء حيث وصلت الى مايقارب ال ٤ ساعات باليوم الواحد اضافة الى قطع الغاز مع قرار وزير النفط بتزويد نصف الكمية لوزارة الكهرباء .

واشار المراقبون ان الميزة الاخرى لحكومة الكاظمي هي ارتفاع سعر الدولار بسبب فساد البنك المركزي والمصارف الأهلية حيث ارتفع إلى ١٣١ الف قبالة ١١٩ في البنك وافراغ خزائن البلاد حيث بلغ الاقتراض ٢٧ مليار دولار من الاحتياطي النقدي

كما ان إيرادات المنافذ الحدودية والرسوم والضرائب الأخرى تسرق ٩٠ % اكثر من السابق وتسليم النفط مجانا الى مصر والأردن ناهيك عن خرق السيادة من قبل الجارة تركيا والجارة السعودية .

واكد المراقبون ان حكومة الكاظمي سعت الى تعيين الاف بين مجلس الوزراء ومدونين فيس بوك وفتح حزبين المرحلة والشعب بتمويل خرافي لاسيما ان منسوب الفساد في مؤسسات الدولة اصبح يضرب في١٠

وتسائل المراقبون ماذا لو استمر الكاظمي في رأس هرم السلطة !!!! ؟ وكيف سيصبح الوضع اذا ما استمرت حكومته هذه الحكومة الاسوء من حيث إنتاج جيل سياسي فاشل منذ تأسيس الدولة العراقية ورئيس لا يستطيع ادارة مدرسة وليس دولة ومؤسسات .