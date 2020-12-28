محافظة ميسان تعيش اسوء حالات تجهيز التيار الكهربائي مع اشتداد البرد .

ميسان / ظاهر العقيلي

شهدت محافظة ميسان تردي واضح في ساعات تجهيز التيار الكهربائي اليومي والذي يتراوح القطع ٦ ساعات يوميا او اكثر في بعض الاحيان .

من جانبه اعرب مواطنوا المحافظة عن استياءهم وتذمرهم من قلة تجهيز التيار الكهربائي مع اشتداد وتصاعد برودة الجو هذه الايام واعتماد اغلب العوائل على تشغيل اجهزة التدفئة الكهربائية .

وقال المواطنون ان المحافظة تعاني دائما من عدم وجود اي حلول واقعية لحل مشكلة تجهيز التيار الكهربائي والذي بات إمر إزلي وروتيني ونحن نخاف على عوائلنا واطفالنا وكبار السن من البرد القارص الذي لا يرحم .

واشار المواطنون ان كهرباء ميسان لم تضع الحلول المناسبة ولم تبادر لدراسة واقع التيار الكهربائي قبل فصل الشتاء ودائما نجد حلولها ترقيعية ولا تتناسب مع واقع الحال السيء .

هذا وقد سجلت درجات الحرارة انخفاضا حادة حيث وصلت الى مايقارب ٧ او ٣ درجة في انخفاض حاد وموجة برودة تمر بها البلاد هذه الايام مما تسبب في وضع مأساوي انعكس سلبا على حالات الاطفال الرضع وكبار السن والمرضى بسبب برودة الجو .