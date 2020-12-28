مستشار عسكري سابق : الطائرات المسيرة الاميركية تسيطر على كامل السيادة الجوية العراقية

كشف المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الاثنين، عن سيطرة الطائرات المسيرة الاميركية على كامل الاجواء العراقية ،

مبينا ان الجانب الاميركي يمنع الحكومة من شراء اي منظومة مراقبة جوية او دفاع جوي لكشف عن تحركاته.

وقال الاعسم في تصريح صحفي، ان “السيادة الجوية العراقية بكاملها تحت تصرف القوات الاميركية وطائراتها المسيرة تعمل ليلا نهارا من اجل المسح والاستطلاع”.

واضاف ان “الجانب الاميركي يعمل بشكل مستقل عسكريا عن التحركات العراقية وهو من يمنع الحكومة من شراء اي سلاح للمراقبة الجوية والدفاع الجوي من اجل منع رصد طائراته وتحركاته”.

واوضح الاعسم، ان “جميع التحركات الاميركي تجري دون علم الحكومة او تحت انظارها دون اعتراض او محاولة انهاء خرق السيادة المتكررة “.