الأخبار

مستشار عسكري سابق : الطائرات المسيرة الاميركية تسيطر على كامل السيادة الجوية العراقية


كشف المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الاثنين، عن سيطرة الطائرات المسيرة الاميركية على كامل الاجواء العراقية ،

مبينا ان الجانب الاميركي يمنع الحكومة من شراء اي منظومة مراقبة جوية او دفاع جوي لكشف عن تحركاته.

وقال الاعسم في تصريح صحفي، ان “السيادة الجوية العراقية بكاملها تحت تصرف القوات الاميركية وطائراتها المسيرة تعمل ليلا نهارا من اجل المسح والاستطلاع”.

واضاف ان “الجانب الاميركي يعمل بشكل مستقل عسكريا عن التحركات العراقية وهو من يمنع الحكومة من شراء اي سلاح للمراقبة الجوية والدفاع الجوي من اجل منع رصد طائراته وتحركاته”.

واوضح الاعسم، ان “جميع التحركات الاميركي تجري دون علم الحكومة او تحت انظارها دون اعتراض او محاولة انهاء خرق السيادة المتكررة “. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظة ميسان تعيش اسوء حالات تجهيز التيار الكهربائي مع اشتداد البرد .
محافظة ميسان تشهد اقامة مهرجان امة في قادة استذكارا لقادة النصر .
مستشار عسكري سابق : الطائرات المسيرة الاميركية تسيطر على كامل السيادة الجوية العراقية
سياسي امريكي : اغتيال سليماني والمهندس يهدف لاشعال حرب لصالح الشركات الامريكية
إعلان مستشفى الكرخ خالياً من مصابي كورونا
الاقتصاد النيابية: بعض الكتل سترفض رفع سعر صرف الدولار ضمن الموازنة
الامن النيابية: الحكومة لم تفعل دورها الدولي بحادثة المطار
الحشد الشعبي ينفي رفع دعوى قضائية ضد “أبو علي العسكري”
ارتفاع طفيف في الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق
البرلمان يتجه نحو تخفيض "كبير" في نفقات موازنة 2021
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك