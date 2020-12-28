الامن النيابية: الحكومة لم تفعل دورها الدولي بحادثة المطار

وصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، دور حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حادثة المطار واغتيال قادة النصر بانه ضعيف وخجول.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي ان “الحكومة لم تفعل دورها الدولي من خلال اقامة الدعاوى ضد الولايات المتحدة الامريكية بشأن اغتيال الشهيدين ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني”، لافتا الى ان “هذا الامر يشكل ضعفا حكوميا غير مبرر”.

واضاف ان “اجراءات الحكومة اقتصرت على تشكيل اللجان والتي لم تظهر اي نتائج نهائية حتى الان”، مبينا ان “الدور الخارجي للعراق ضعيف وخجول امام الانتهاك الامريكي للسيادة واغتيال قادة النصر”.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، أنه قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بحادثة اغتيال قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه، مشيرا إلى أن الايام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال