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الحشد الشعبي ينفي رفع دعوى قضائية ضد “أبو علي العسكري”


نفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، رفع دعوى قضائية بحق المكنى “أبو علي العسكري”.

وقالت الهيئة، في بيان “إن مديرية الامن تنفي رفع دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم (حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري)”.

ودعت هيئة الحشد وسائل الاعلام الى “ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا اخبار ومعلومات”.

ونفى مصدر رفيع المستوى بمجلس القضاء الاعلى في وقت سابق من ، اليوم الاثنين، اصدار مذكرة قبض بحق حسين مونس فرج العبودي او ابو علي العسكري

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الحشد الشعبي ينفي رفع دعوى قضائية ضد “أبو علي العسكري”
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