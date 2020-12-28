البرلمان يتجه نحو تخفيض "كبير" في نفقات موازنة 2021

رجح عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاثنين (28 كانون الأول 2020)، وصول قانون الموازنة المالية لعام 2021 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن البرلمان سيخفض نفقات الموازنة بشكل كبير.

وقال العقابي في حديث صحفي إن "إمكانية عدم إقرار موازنة 2021 أمر مستبعد ولا بد من إقرارها، وإن تمريرها سيتأخر بسبب عدم وصولها حتى الآن"، مرجحاً "وصولها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن "النفقات الموجودة لموازنة تبلغ 150 ترليون دينار، والبرلمان سيخفض النفقات إلى ما دون ذلك الرقم بكثير"، موضحاً أن "الانفاق الفعلي لعام 2020 لا يتجاوز 72 ترليوناً".

وأضاف، أن "البرلمان سيعمل قدر الإمكان على إيجاد طريقة تقشف عام بالمصروفات التشغيلية الجارية وإجراء مناقلات معينة بحسب الأولوية والحاجة لها، والتركيز على الملف الاستثماري والقضايا التي تخص المواطن كالمستشفيات والخدمات البلدية والمجاري والماء والتربية".

وكان مجلس الوزراء صوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت الاثنين (21 كانون الأول 2020)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.