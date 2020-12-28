الأخبار

الوفد الكردي يبلغ برلمان كردستان عدم حصوله على دينار واحد من بغداد


اعلن رئيس كتلة الجيل الجديد كاظم فاروق، الاثنين، (28 كانون الاول 2020)، أن الوفد الكردي المفاوض أبلغ البرلمان عدم حصوله على دينار واحد من بغداد، فيما حذر من تجدد الاحتجاجات في كردستان.

وقال فاروق في مؤتمر صحفي ان "الوفد المفاوض أبلغ برلمان كردستان بأنه لم يحصل على دينار واحد من بغداد وفق قانون العجز المالي"، مطالبا حكومة الاقليم بـ"ضرورة إبداء حسنة النية مع بغداد لإثبات جديتها للاتفاق مع الحكومة الاتحادية". 

وأضاف فاروق ان "وفد اقليم كردستان يذهب الى بغداد ويطالب بحصته من واردات نفط البصرة ومنافذها الحدودية في حين أن الاقليم يبيع نفطه ولا تذهب وارداته لا لمواطني كردستان ولا لبغداد فضلا عن أن منافذ الاقليم الحدودية مليئة بعمليات التهريب"، متسائلا "كيف لبغداد أن تتفق مع الاقليم في هذه الحالة؟".

وتابع فاروق أن "حكومة الاقليم تدفع الرواتب كل شهرين مرة وتقطع منها 21% كما أنها لم تدفع رواتب خمسة أشهر من العام الحالي وهناك غياب للشفافية في العقود النفطية لكردستان"، مشيرا الى انه "في العام 2019 بلغ حجم واردات نفط الاقليم أكثر من 8 مليارات دولار، الا ان أكثر من نصف هذا المبلغ لانعرف مصيره".

وحذر فاروق من "تجدد الاحتجاجات وانفجار الوضع في حال عدم إيجاد حل لمعالجة الأوضاع المعيشية"، موضحا أن "مواطني كردستان لن يتنازلون عن حقوقهم مهما كان الثمن".

يشار إلى أن وفدا كرديا برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني أجرى خلال الايام الماضية، مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية.

فيما أعلن طالباني في (22 كانون الأول 2020)، التوصل إلى اتفاق الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حصة الإقليم في الموازنة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان يتجه نحو تخفيض "كبير" في نفقات موازنة 2021
الوفد الكردي يبلغ برلمان كردستان عدم حصوله على دينار واحد من بغداد
البرلمان يحدد موعد استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات
بترايوس وكروكر: عفو ترامب عن مجرمي بلاك ووتر غير اخلاقي ويعرض قواتنا للخطر
تفجير يستهدف رتلاً للدعم اللوجستي تابع للجيش الامريكي في الديوانية
النزاهة تضبط معامل كبيرة ومطبعة لتزوير زيوت السيارات في ديالى
القضاء: التحقيق باغتيال الشهيد المهندس وصل مرحلة متقدمة .. القرارات ستصدر خلال ايام
ذي قار تسجل حصيلة متدنية لإصابات كورونا اليومية
الخارجية الإيرانية تدين التعرض للبعثات الدبلوماسية في العراق
خروج تظاهرات امام البنك المركزي للمطالبة باقالة محافظ البنك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك