الوفد الكردي يبلغ برلمان كردستان عدم حصوله على دينار واحد من بغداد

اعلن رئيس كتلة الجيل الجديد كاظم فاروق، الاثنين، (28 كانون الاول 2020)، أن الوفد الكردي المفاوض أبلغ البرلمان عدم حصوله على دينار واحد من بغداد، فيما حذر من تجدد الاحتجاجات في كردستان.

وقال فاروق في مؤتمر صحفي ان "الوفد المفاوض أبلغ برلمان كردستان بأنه لم يحصل على دينار واحد من بغداد وفق قانون العجز المالي"، مطالبا حكومة الاقليم بـ"ضرورة إبداء حسنة النية مع بغداد لإثبات جديتها للاتفاق مع الحكومة الاتحادية".

وأضاف فاروق ان "وفد اقليم كردستان يذهب الى بغداد ويطالب بحصته من واردات نفط البصرة ومنافذها الحدودية في حين أن الاقليم يبيع نفطه ولا تذهب وارداته لا لمواطني كردستان ولا لبغداد فضلا عن أن منافذ الاقليم الحدودية مليئة بعمليات التهريب"، متسائلا "كيف لبغداد أن تتفق مع الاقليم في هذه الحالة؟".

وتابع فاروق أن "حكومة الاقليم تدفع الرواتب كل شهرين مرة وتقطع منها 21% كما أنها لم تدفع رواتب خمسة أشهر من العام الحالي وهناك غياب للشفافية في العقود النفطية لكردستان"، مشيرا الى انه "في العام 2019 بلغ حجم واردات نفط الاقليم أكثر من 8 مليارات دولار، الا ان أكثر من نصف هذا المبلغ لانعرف مصيره".

وحذر فاروق من "تجدد الاحتجاجات وانفجار الوضع في حال عدم إيجاد حل لمعالجة الأوضاع المعيشية"، موضحا أن "مواطني كردستان لن يتنازلون عن حقوقهم مهما كان الثمن".

يشار إلى أن وفدا كرديا برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني أجرى خلال الايام الماضية، مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية.

فيما أعلن طالباني في (22 كانون الأول 2020)، التوصل إلى اتفاق الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حصة الإقليم في الموازنة.