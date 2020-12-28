النزاهة تضبط معامل كبيرة ومطبعة لتزوير زيوت السيارات في ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ كبرى لمعامل تكرير زيوت السيارات وتصنيع العبوات البلاستيكيَّة والحديديَّة في محافظة ديالى.

وذكر بيان للهيئة، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، من ضبط معامل كبرى لتكرير زيت السيارات المحترق، وتصنيع العبوات البلاستيكيَّة والحديديَّة في المحافظة”.

وأضاف البيان، أن “تحقيقات الفريق كشفت أن المعمل يقوم بعمليَّة تكرير الزيت وإعادة تدويره بإضافة حبيبات ذات منشأ رديء، وإعادة تعبئته بعلب بلاستك أوحديديَّة بأحجام مختلفةٍ، فضلاً عن وضع ملصقاتٍ مزورةٍ لمناشئ عالميَّةٍ معروفةٍ تتم طباعتها داخل المعمل”.

وتابعت الهيئة، إنه “تم ضبط المطبعة أثناء العمل، وكذلك معمل يضم مكائن لصنع العلب الحديديَّة والبلاستيكية، مع الاَلات كافة التي تستخدم عمليات التزوير لمناشئ تصنيعها الأصليَّة”،

مبينا أنه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمبرزات الجرمية على السيد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرر غلق المعمل، والتحرز عليه وعلى محتوياته كافة”.