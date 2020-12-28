الخارجية الإيرانية تدين التعرض للبعثات الدبلوماسية في العراق

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن التعرض للبعثات الدبلوماسية في العراق أمر مرفوض ومدان.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريح أن بلاده لا تريد أي توتر في المنطقة، لكنها ستدافع عن أمنها القومي.

وقال زادة إن "مستشار رئيس الوزراء العراقي زار طهران بدعوة منا وأجرى مباحثات حول آخر التطورات الإقليمية".

وتابع "لدينا علاقات وثيقة مع الجانب العراقي، والمشاورات بين البلدين أمر عادي".