الأخبار

الكاظمي يعفي رئيس جهاز الاشراف العلمي بسبب رفضه افتتاح كلية طب الجامعة الاميركية


كشف نقيب الاطباء العراقيين، جواد الموسوي، الاحد، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام باعفاء رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي بسبب رفضه افتتاح كلية طب اهلية وكذلك افتتاحها في الجامعة الاميركية.

وقال الموسوي في بيان ان “رئيس الوزراء اصدر امرا ديوانيا باعفاء الدكتور علاء عبد الحسن رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي، بسبب رفضه افتتاح كليات طب اهلية خلاف الضوابط ورفضه ايضا الموافقة على كلية طب الجامعة الاميركية في بغداد”.

واضاف ان “الكاظمي سيكلف من يوافق على افتتاح الكليات المذكورة العائدة الى كبار المستثمرين الفاسدين في العراق”.

وذكر: “نضع هذه الحقائق امام انظار الشعب العراقي وجميع الاطباء والاساتذة والمثقفين للاطلاع ونظم امورهم اتجاه مثل هذه التصرفات الظالمة وغير القانونية”.

وتابع: “لن نقف مكتوفي الايدي اتجاه محاربة الشرفاء ومخالفة القوانين والضوابط باتجاه تخريب واهانة واضعاف التعليم في العراق وسيكون لنا موقف بمساعدة السلطة القضائية ولجنةالصحة والبيئة ولجنة التعليم العالي النيابيتين”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو .... رئيس خلية المتابعة السابق يكشف عن شروط جديدة خطيرة فرضتها شركة دايو الكورية ادت الى عدم توقيع العقد
الكاظمي يعفي رئيس جهاز الاشراف العلمي بسبب رفضه افتتاح كلية طب الجامعة الاميركية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول كيفية فضح اقطاب العدوان الثلاثي ومنافقوه انفسهم وكشفوا عن حقيقة حقدهم على شعوبنا الابية؟
السيد حسن نصر الله: أميركا وإسرائيل والسعودية شركاء باغتيال سليماني والمهندس
بالفيديو .... الشيخ جلال الدين الصغير : من يقف وراء مؤامرة التجويع؟
الاردن يسجل أول إصابتين بسلالة كورونا الجديدة
شرطة كربلاء تصدر بيانا بشان الطفل المعنف وتعلن اعتقال عائلته
الصحة: نسعى لتغطية احتياجاتنا من لقاح كورونا ولم نستبعد سبوتنيك V
استهداف رتل دعم لوجستي تابع للجيش الامريكي في بابل
الصحة النيابية تُبدي تخوفاً من السلالة الجديدة لكورونا وتدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك