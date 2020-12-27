الكاظمي يعفي رئيس جهاز الاشراف العلمي بسبب رفضه افتتاح كلية طب الجامعة الاميركية

كشف نقيب الاطباء العراقيين، جواد الموسوي، الاحد، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام باعفاء رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي بسبب رفضه افتتاح كلية طب اهلية وكذلك افتتاحها في الجامعة الاميركية.

وقال الموسوي في بيان ان “رئيس الوزراء اصدر امرا ديوانيا باعفاء الدكتور علاء عبد الحسن رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي، بسبب رفضه افتتاح كليات طب اهلية خلاف الضوابط ورفضه ايضا الموافقة على كلية طب الجامعة الاميركية في بغداد”.

واضاف ان “الكاظمي سيكلف من يوافق على افتتاح الكليات المذكورة العائدة الى كبار المستثمرين الفاسدين في العراق”.

وذكر: “نضع هذه الحقائق امام انظار الشعب العراقي وجميع الاطباء والاساتذة والمثقفين للاطلاع ونظم امورهم اتجاه مثل هذه التصرفات الظالمة وغير القانونية”.

وتابع: “لن نقف مكتوفي الايدي اتجاه محاربة الشرفاء ومخالفة القوانين والضوابط باتجاه تخريب واهانة واضعاف التعليم في العراق وسيكون لنا موقف بمساعدة السلطة القضائية ولجنةالصحة والبيئة ولجنة التعليم العالي النيابيتين”.