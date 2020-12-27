السيد حسن نصر الله: أميركا وإسرائيل والسعودية شركاء باغتيال سليماني والمهندس

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، الاحد، الى التعامل مع الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الاميركي دونالد ترامب بـ"حذر وانتباه"، معتبراً أن أميركا و إسرائيل والسعودية شركاء في اغتيال القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وقال سماحة السيد نصر الله بحسب قناة "الميادين"، إنه "مع شخصية من نوع ترامب فيها جنون العظمة وفي حالة غضب لا يمكن توقع شيء".

وأضاف "كل ما قيل حتى الآن حول ما يمكن أن يقدم عليه ترامب في أيامه الأخيرة ما يزال قيد التحليلات"، مشدداً بالقول "يجب أن نتعامل مع الفترة المتبقية من ولاية ترامب بحذر وانتباه".

ولفت الى أن "معطياتنا أن السعودية تحرّض على اغتيالي منذ وقت طويل وبالحد الأدنى منذ الحرب على اليمن"، معتبراً أن "أميركا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس".