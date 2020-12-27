الأخبار

الاردن يسجل أول إصابتين بسلالة كورونا الجديدة


أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا.

وأوضح عبيدات أن الإصابتين تم رصدهما لدى زوجين وصلا من بريطانيا يوم 19 ديسمبر بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مشددا على أن حالة المصابين الصحية ممتازة.

وأكد وزير الصحة أنه جرى تطبيق إجراءات العزل الصحي على المصابين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات، ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاردن يسجل أول إصابتين بسلالة كورونا الجديدة
شرطة كربلاء تصدر بيانا بشان الطفل المعنف وتعلن اعتقال عائلته
الصحة: نسعى لتغطية احتياجاتنا من لقاح كورونا ولم نستبعد سبوتنيك V
استهداف رتل دعم لوجستي تابع للجيش الامريكي في بابل
الصحة النيابية تُبدي تخوفاً من السلالة الجديدة لكورونا وتدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات
استمرار انخفاض الاصابات بكورونا في العراق
رئيس جهاز الامن الوطني من نينوى: الوضع الامني في الموصل جيد ونلمس تعاوناً من المواطنين
إيران: عدد المتورطين في اغتيال سليماني والمهندس بلغ 48 شخصاً
القبض على "إرهابيين" اثنين في الديوانية
الشرطة المجتمعية تحبط عملية ابتزاز لفتاة بمقتبل العمر في كربلاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك