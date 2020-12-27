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الصحة: نسعى لتغطية احتياجاتنا من لقاح كورونا ولم نستبعد سبوتنيك V


أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الاحد، أن بلاده وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية ضد "كوفيد-19"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على شراء مليون ونصف جرعة من اللقاح، كدفعة أولى.

ونقلت سبوتنك عن البدر قوله إن "الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق، وستصل أولى الدفعات مطلع العام المقبل"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق مع الشركة على مليون ونصف جرعة كدفعة أولى".

وأضاف أن "وزارة الصحة تسعى لتغطية احتياجات 20 % من الشعب العراقي من اللقاح، أي ما يعادل 8 ملايين شخص، لكن نحن لن نتعمد فقط لقاح فايزر وهناك جهات أخرى شرط أن تكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية".

وحول إمكانية ترخيص وزارة الصحة العراقية لقاح "سبوتنيك V"، أكد البدر أن "هذا القرار يعود للجان الاستشارية المختصة والتحالف الدولي للقاحات".

وتابع أنه "ليس لدينا تفضيل أو استبعاد مسبق لأي دولة أو لأي لقاح المهم لدينا أن يثبت اللقاح فعاليته، وأن يكون مطابق للضوابط العلمية المعمول بها محليا ودوليا".

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أكد في وقت سابق، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبا.

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