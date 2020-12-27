رئيس جهاز الامن الوطني من نينوى: الوضع الامني في الموصل جيد ونلمس تعاوناً من المواطنين

أكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، الأحد، أن الوضع الامني في مدينة الموصل جيد ونلمس تعاوناً من المواطنين، وذلك خلال زيارته إلى محافظة نينوى.

وقال الأسدي خلال لقاءه القيادات الأمنية والإدارية في نينوى، إن "الوضع الامني في الموصل جيد ونلمس تعاون امني ومعلوماتي واضح من المواطنين".

وأضاف أثناء حديثه مع الحكومة المحلية ل‍نينوى، :" علينا الامن وعليكم الاعمار"، مؤكداً :"لدينا قراءات واطلاعات كاملة للواقع الامني والاستخباري وما نحتاج اليه هو الوعي الامني والتعاون".