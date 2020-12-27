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إيران: عدد المتورطين في اغتيال سليماني والمهندس بلغ 48 شخصاً


أعلن المتحدث باسم لجنة ”إحياء ذكرى اغتيال الجنرال الإيراني الشهيد قاسم سليماني”، الأحد، عن زيادة عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الشهيد القائد سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس.

وقال حسين أمير عبد اللهيان، وهو نائب رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، وممثل سليماني سابقا في وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحافي: ”زاد عدد المتهمين الرئيسين والعملاء للأمريكان في قضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من 45 إلى 48 شخصا“.

وأضاف عبد اللهيان، أنه "تم التواصل مع ست دول للتعامل قضائيا مع الجناة والمتورطين في قضية اغتيال سليماني والمهندس“.

ولم يكشف المسؤول الإيراني تفاصيل عن هوية المعتقلين والدول التي ينتمون إليها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في الثالث من كانون الثاني، اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بطائرة امريكية مسيرة غادرة جبانة عند خروجهما في موكب من مطار بغداد الدولي.

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إيران: عدد المتورطين في اغتيال سليماني والمهندس بلغ 48 شخصاً
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