القبض على "إرهابيين" اثنين في الديوانية

اعلنت شرطة الديوانية، الأحد، القبض على شخصين اثنين متهمين بالإرهاب في شمال شرق المحافظة.

وقال بيان للشرطة انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود والتي تؤكد على ملاحقة المطلوبين من أجل الحفاظ على استتباب الأمن وبمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت العميد الحقوقي حيدر حسن منخي تمكنت سيطرتي الدغارة وعفك من القاء القبض على شخصين مطلوبين إلى مديرتي استخبارات ومكافحة إرهاب محافظتي واسط والمثنى وفق المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب".

واشار البيان الى انه "وبعد تدقيق الاسماء التي وجدت ضمن قوائم المطلوبين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".