اغلاق “مجمع الكوثر” اكبر مجمع تجاري في كربلاء

اغلقت السلطات المحلية في مدينة كربلاء، اليوم الاحد، مجمع الكوثر التجاري الذي يعد اكبر المجمعات التجارية في المحافظة.

ووقف اصحاب المحال التجارية صباح اليوم الاحد امام البوابة الرئيسية للمجمع الذي اغلقته السلطات بالكتل الكونكريتية.

واوضح اصحاب المحال التجارية انهم خسروا الاف الدولارات بسبب دفعهم للايجارات السنوية بينما تتذرع السلطات المحلية بانتهاء المساطحة الاستثمارية للمجمع.

واكدوا انهم تضرروا من هذا القرار، اذ لم تنذرهم الحكومة المحلية بشكل سابق.