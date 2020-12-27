الاعرجي : البنك الدولي طلب من العراق رفع صرف الدولار الى 1660 دينار

كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي أن البنك الدولي قد طلب من العراق ان يرفع سعر صرف الدولار الى 1660 دينارا عراقيا مقابل مساعدته في حل الازمة المالية.

وقال الاعرجي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر، اليوم “من أجل مُساعدة ودعم العراق في حل أزمته المالية.. طلبَ البنكُ الدوليُّ من العراق أن يكون سعر صرف الدولار (١٦٦٠) دينار”.

وتساءل ان كان للحكومة والبرلمان “موقف موحّد سواءٌ بالرفضِ أو القبول؟ أم ستستغل بعض الكتل السياسية هذا الأمر للمزايدة مثلما فعلت ذلك سابقاً؟!”.

يشار الى أن العراق طلب مساعدة وقروض من صندوق النقد الدولي الذي قدم للعراق عدد من الشروط لغرض تنفيذ طلبه منها رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، ورفع أسعار الوقود إضافة الى شروط أخرى تتعلق بالموازنة التشغيلية التي تتضمن رواتب الموظفين.