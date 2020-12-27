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خبير قانوني أميركي: ترامب يمكن ان يسجن بسبب العفو عن مجرمي بلاك ووتر


اكد الخبير القانوني لورانس ترامب في مقال لصحيفة الفاينشيال تايمز ، الاحد، ان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يمكن ان يسجن بسبب قرارات العفو التي اصدرها وقد يسهل محاكمة جرائم أخرى مما يضاعف من مصاعبه القانونية.

وذكر المقال ان “سلطة العفو بموجب الدستور الامريكي يجب ان تكون فوق اللوم وتمنح لمن يستحق ، لكن رئيس الولايات المتحدة الملحد وغير القادر على التسامح ، يبدو انه يحرف أداة الرحمة هذه لتتحول إلى تهديد خطير آخر لسيادة القانون”.

واضاف أن ” تحريف ترامب لسلطة العفو يهدد بترك إرث مدمر ، فهو تلاعب خطير لوضع الرؤساء واعوانهم فوق القانون ، لذا فانه يجب التعامل مع أي عوائق للعدالة يتم الكشف عنها باعتبارها جرائم تستحق التجريم وليس العفو كما يفعل ترامب”.

وتابع أن ” هناك نوعين من العفو الفاسد ، هما العفو عن مرتكبي جرائم الحرب الامريكيين كما هو الحال مع مجرمي بلاك ووتر ، والنوع الثاني هو العفو عن السياسيين الفاسدين امثال حاكم ولاية الينوي رود بلاغوجيفيتش ، المدان بمحاولة بيع مقعد في مجلس الشيوخ واقارب ترامب الفاسدين امثال تشارلز كوشنر صهر ترامب المدان جنائياً، وهو ما يصنع خطورة هيكلية تضع الفاسدين والمجرمين واقارب الرئيس الامريكي فوق القانون ، مما يجعل العفو عرقلة جنائية للعدالة أو رشوة”.

واوضح ان ” قرارات العفو المستخدمة كوسيلة لعرقلة العدالة ، تعد جزءًا لا يتجزأ من السلوك الإجرامي على وجه التحديد لأن الرئيس لديه السلطة الرسمية لمنحها. إن اتساع نطاق هذه القوة يمكّن الرئيس من استخدامها كأداة للإجرام”.

واشار الى أن ” النتيجة ليست رفض العفو الصادر ولكن تعريض ترامب للملاحقة القضائية بسبب الطريقة التي منح بها العفو لحماية نفسه وحلفائه الرئيسيين من العدالة ويمكن بذلك اتهامه بأنه قام بإعاقة جنائية للعدالة ، وانتهاك لسلطة الرأفة الدستورية لتحقيق نهاية غير شرعية “.

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