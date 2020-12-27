قانون المحكمة الاتحادية على طاولة البرلمان الشهر المقبل

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاحد، عن قرب انهاء التعديل الخاص بقانون المحكمة الاتحادية على امل تقديمه الى البرلمان الشهر المقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في حوار ان “اللجنة ما زالت تناقش تعديل قانون المحكمة الاتحادية باعتبارها تمثل المحكمة العليا وان اهميتها تأتي من اهمية الدستور وتفسيره”.

وأضاف الغزي، ان “المحكمة لم تستكمل نصابها، واعضاءها كبار في السن، منهم من توفي ومنهم من طلب الاحالة على التقاعد”، موضحا ان “اللجنة ستذهب باتجاه تعديل الامر رقم 30 الذي يختص بآلية اختيار أعضاء المحكمة، كونه الاسرع والاسهل بالوقت الحاضر، ولا يحتاح الى ثلثي اعضاء البرلمان للتصويت عليه”.

وأشار إلى ان “جميع الاطراف متفقة على استكمال اعضاء المحكمة، لكن نتمنى بالوقت نفسه ان يكون اتفاقهم على تشريع قانون المحكمة الاتحادية كونه تأخر اكثر من 15 سنة”.