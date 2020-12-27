الأخبار

قانون المحكمة الاتحادية على طاولة البرلمان الشهر المقبل


أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاحد، عن قرب انهاء التعديل الخاص بقانون المحكمة الاتحادية على امل تقديمه الى البرلمان الشهر المقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في حوار  ان “اللجنة ما زالت تناقش تعديل قانون المحكمة الاتحادية باعتبارها تمثل المحكمة العليا وان اهميتها تأتي من اهمية الدستور وتفسيره”.

وأضاف الغزي، ان “المحكمة لم تستكمل نصابها، واعضاءها كبار في السن، منهم من توفي ومنهم من طلب الاحالة على التقاعد”، موضحا ان “اللجنة ستذهب باتجاه تعديل الامر رقم 30 الذي يختص بآلية اختيار أعضاء المحكمة، كونه الاسرع والاسهل بالوقت الحاضر، ولا يحتاح الى ثلثي اعضاء البرلمان للتصويت عليه”.

وأشار إلى ان “جميع الاطراف متفقة على استكمال اعضاء المحكمة، لكن نتمنى بالوقت نفسه ان يكون اتفاقهم على تشريع قانون المحكمة الاتحادية كونه تأخر اكثر من 15 سنة”.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإطاحة بأحد قادة داعش الارهابي في كركوك
خبير قانوني أميركي: ترامب يمكن ان يسجن بسبب العفو عن مجرمي بلاك ووتر
قانون المحكمة الاتحادية على طاولة البرلمان الشهر المقبل
الصحة تلوح بفرض حظر التجوال وتؤكد عدم وجود إصابات بسلالة كورونا الجديدة
الفلم الوثائقي الذي يتحدث عن استشهاد قادة النصر من انتاج قناة الاتجاه الفضائية
بسبب "الهدر".. النزاهة: إيقاف إجراءات تمليك عقار بيع بالمزايدة العلنية في ذي قار
بالوثيقة : القضاء يطالب البرلمان برفع الحصانة عن النائب خالد العبيدي
الشرطة الإتحادية تقتل اثنين من فلول داعش بعملية استباقية في وادي ابو شحمة بكركوك
تسجيل نحو 35 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا
الحشد الشعبي يعلن إحكام قبضته على مسارات تسلل داعش بين محافظتين ويؤكد: مسكنا 40 كم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك