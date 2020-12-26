الشرطة الإتحادية تقتل اثنين من فلول داعش بعملية استباقية في وادي ابو شحمة بكركوك

تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية السيد " عثمان الغانمي" باجراء العمليات الامنية الاستباقية ومتابعة ورصد تحركات العصابات الارهابية والاجرامية وتجفيف منابع الارهاب اينما وجد ..
وبمتابعة من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن " جعفر البطاط "، تمكنت قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبعملية أمنية نوعية وباشراف مباشر من قائد الفرقة اللواء "حيدر المطوري" من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ومحاصرتهما في وادي " ابو شحمة " في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha