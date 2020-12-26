تسجيل نحو 35 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيلها 34693 إصابة و210 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 34693، ليصل إلى مستوى 2256005 حالات.

وسبق أن سجلت المملكة المتحدة يوم 22 ديسمبر 36804 إصابات بالمرض، وفي 23 ديسمبر 39237 حالة، وفي 24 ديسمبر 39036، وفي 25 ديسمبر 32725.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 210 وفيات جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70405 متوفين.