الحشد الشعبي يعلن إحكام قبضته على مسارات تسلل داعش بين محافظتين ويؤكد: مسكنا 40 كم

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن احكام قبضته على مسارات تسلل داعش بين محافظتين.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني ،ان" قوات الحشد الشعبي نجحت من خلال اعادة الانتشار الواسعة على طول الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين خاصة ضمن عملية حوض الميتة العسكرية الاخيرة من احكام القبضة الامنية على كل مسارات تسلل داعش من صلاح الدين الى ديالى وبالعكس مستغلة نهر العظيم وبعض المناطق ذات التضاريس المعقدة".

واضاف الحسيني،ان" الحشد الشعبي يمسك حاليا 30كم من الحدود الفاصلة بين المحافظتين و10كم تمسكها قطعات من الجيش والحشد العشائري"

لافتا الى أن "مسك الحدود واحكام القبضة الامنية عل كل مسارات التسلل سيؤمن اكثر من 30 قرية محررة بالاضافة الى انها ستقلل من اخطار تدفق مسلحي داعش الى ديالى وبالتالي تقلل من العمليات الارهابية التي تستهدف القوات الامنية والمدنييين".