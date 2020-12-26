مقتل وإصابة 12 شخصا في نزاع عشائري بالبصرة

كشف مصدر أمني، السبت (26 كانون الأول 2020) عن الحصيلة النهائية، للنزاع العشائري الذي اندلع في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، واستمر حتى الساعات المبكرة لليوم.

وقال المصدر ، إن "الحصيلة النهائية للنزاع العشائري الذي اندلع في وقت متأخر من ليلةِ أمس في مناطق النخيلة والطوبة وسط البصرة سجلت مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين من الطرفين".

وفي وقت متأخر من يوم أمس، اندلع نزاع عشائري، واستمر لعدة ساعات، دون تدخل القوات الأمنية، في البصرة.