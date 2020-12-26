الأخبار

بعد 10 أشهر من قصفه.. العتبة الحسينية تكسب دعوى قضائية تلزم واشنطن بدفع تعويض لإكمال مطار كربلاء


 

كشفت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، اليوم السبت (26 كانون الأول 2020)، عن كسب العتبة الحسينية لدعوى قضائية ضد الجانب الأمريكي ألزمت الأخير بالتعويض نتيجة للضرر الذي لحق بمشروع مطار كربلاء الدولي الذي تنفذه.

وقال علي الميالي، نائب محافظ كربلاء : إن "مجلس النواب شكل لجنة لمتابعة التلكؤ في إنجاز مطار كربلاء الدولي، وزارت اللجنة المحافظة، والتقت المحافظ ومسؤولين في العتبة الحسينية، واطلعت ميدانياً على المشروع الذي استأنف العمل به منذ 3 اشهر بعد توقف لفترة عقبت استهداف المشروع من قبل طائرات امريكية، أدت إلى إلحاق ضرر بالسياج الخارجي للمطار واستشهاد احد العمال".

وأضاف، أن "العتبة الحسينية كسبت دعوى قضائية أدانت الجانب الامريكي وألزمته بدفع تعويضات، إلاّ أن الممثل القانوني للعتبة طعن بهذا الحكم لعدم مناسبة التعويض لحجم الضرر وطالب بتعويض اكبر".

وأشار إلى أن "العتبة، ستقوم بتسليم الحكم وطلب التعويض للخارجية العراقية التي ستبلغ الجانب الامريكي به"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد 10 أشهر من قصفه.. العتبة الحسينية تكسب دعوى قضائية تلزم واشنطن بدفع تعويض لإكمال مطار كربلاء
القبض على إرهابيتين يوزعن الكفالات على عوائل “داعش” في كركوك
اية الشيخ عيسى قاسم: الشهيدان المهندس وسليماني مدرسة حيّة في الجهاد
بعد "انهيار" المنظومة الكهربائية.. نائب يطالب باستبدال الكوادر المتقدمة في الكهرباء
القبض على متهمين بتداول "العملة المزيفة" في بغداد
الخارجية النيابية تدعو لانهاء عمل الشركات الامريكية بعد العفو عن مجرمي بلاك ووتر
البرلمان: لا نمتلك أي معلومات عن العقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة الكاظمي
نائبة : استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي قد تصل الى الاقالة
المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم : أميركا تتعمد خرق سيادة العراق لتحقيق التفوق لاسرائيل
البرلمان يتأهب لوصول الموازنة غدا ويتهيأ للمادة 27 منها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك