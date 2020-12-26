بعد 10 أشهر من قصفه.. العتبة الحسينية تكسب دعوى قضائية تلزم واشنطن بدفع تعويض لإكمال مطار كربلاء

كشفت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، اليوم السبت (26 كانون الأول 2020)، عن كسب العتبة الحسينية لدعوى قضائية ضد الجانب الأمريكي ألزمت الأخير بالتعويض نتيجة للضرر الذي لحق بمشروع مطار كربلاء الدولي الذي تنفذه.

وقال علي الميالي، نائب محافظ كربلاء : إن "مجلس النواب شكل لجنة لمتابعة التلكؤ في إنجاز مطار كربلاء الدولي، وزارت اللجنة المحافظة، والتقت المحافظ ومسؤولين في العتبة الحسينية، واطلعت ميدانياً على المشروع الذي استأنف العمل به منذ 3 اشهر بعد توقف لفترة عقبت استهداف المشروع من قبل طائرات امريكية، أدت إلى إلحاق ضرر بالسياج الخارجي للمطار واستشهاد احد العمال".

وأضاف، أن "العتبة الحسينية كسبت دعوى قضائية أدانت الجانب الامريكي وألزمته بدفع تعويضات، إلاّ أن الممثل القانوني للعتبة طعن بهذا الحكم لعدم مناسبة التعويض لحجم الضرر وطالب بتعويض اكبر".

وأشار إلى أن "العتبة، ستقوم بتسليم الحكم وطلب التعويض للخارجية العراقية التي ستبلغ الجانب الامريكي به"