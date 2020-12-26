القبض على إرهابيتين يوزعن الكفالات على عوائل “داعش” في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، عن إلقاء القبض على امرأتين توزعان “الكفالات” على عوائل تنظيم “ داعش” الإرهابي في كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان ان “مفارزها ألقت القبض على إرهابيتين يقمن بتوزيع ما يسمى (الكفالات) على عوائل داعش في محافظة كركوك”.

وأضافت، أنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابيتين اثنتين مطلوبتين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهن لعصابات داعش الإرهابية”.

وأشارت الوكالة، إلى أنه “تم تدوين أقوالهن بالاعتراف وإيداعهن التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن