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اية الشيخ عيسى قاسم: الشهيدان المهندس وسليماني مدرسة حيّة في الجهاد


أكد المرجع الديني البحريني الشيخ عيسى قاسم، السبت، أن الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني هما مدرسة حيّة في الجهاد الحقّ الصّدق المجدّ، وملهمان لحبّ الشهادة في سبيل الله لمن بعدهما من أجيال، لا يُذكرَان إلاّ وتُذكر ضرورة الجهاد وعظمته، وقيمةُ الشهادة وسمو مقام الشهيد.

وقال آية الله الشيخ قاسم خلال حفل تأبيني اقامته الجالية البحرينية بمدينة قم المقدّسة، إن “المُعلم الحاج كان يرى في تلميذه الكبير الحاج أبي مهدي مفخرةَ إيمانٍ وجهاد، وكان أبو مهدي يرى في الحاج القدوة مُعلّمه العظيم، ومعشوقاً له على طريق الله”.

وأضاف أننا “اليوم نقف أمام رجلين أرعب جهادهما الرائع العظيم، وقدراتهما المتنوعة دولة الغطرسة والطاغوت الكبرى أميركا وصنيعتها كيان العدو الصهيوني، وقضّ مضاجعهما، فهما حاربا أميركا وكيان العدو و” داعش” وجبهة النفاق، بلا لين ولا هوادة ولا فتور”.

و أكد الشيخ قاسم أن “كل ما نقمته الصهيونية الخبيثة والسياسة الأمريكية الجاهلية الطاغوتية من هذين الربّانيين العظيمين، هو جهادهما المستميت المضحّي ودورهما القيادي وجاذبيتهما الإيمانية للشباب الغيارى وللأبطال ممن معهم”، مشددا على “واجب الجهاد والدفاع ومواجهة الانحراف عن الإسلام في كل مورد”.

وتابع أن “للأمة في شهداء المقاومة في الزمن المعيش وقادتها العمالقة قدوة عظمى وعزّا وفخرا كبيرا”، مبينا أن “شهداء قادة كبار عظماء ميدانيين كالسيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والحاج عماد مُغنية، من حقّ أمتنا أن تفخر بهم، ومن الحقّ عليها أن تتخذ منهم قدوات في التضحية والفداء”.

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اية الشيخ عيسى قاسم: الشهيدان المهندس وسليماني مدرسة حيّة في الجهاد
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