الخارجية النيابية تدعو لانهاء عمل الشركات الامريكية بعد العفو عن مجرمي بلاك ووتر

دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، الى الغاء التعاقد جميع الشركات الاميركية في العراق ردا على قرار العفو عن قتلة العراقيين بشركة بلاك ووتر, مبينة ان الافراج عن مجرمي بلاك ووتر تحد واضح لمشاعر العراقيين وذوي الضحايا.

وقال الفايز في تصريح صحفي ان ” الافراج عن مجرمي شركة بلاك ووتر الذين ارتكبوا جريمة ساحة النسور يعتبر تحديا واضحا لمشاعر العراقيين وذوي الضحايا “.

واضاف ان ” على الحكومة العراقية استخدام كافة القنوات الدبلوماسية وعدم الاكتفاء بالاستنكار والادانة وان موقف الحكومة من الافراج عن مجرمي بلاك ووتر بارد ولا يتناسب مع حجم الجريمة”.

واوضح الفايز ان “الحكومة العراقية مطالبة بمنع الشركات الامريكية الامنية من العمل في البلاد بشكل فوري ردا على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب”.