البرلمان: لا نمتلك أي معلومات عن العقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة الكاظمي

اكدت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، السبت ، عدم اطلاعها على الاتفاقيات العراقية التي ابرمتها حكومة مصطفى الكاظمي في وقت سابق.

وقال عضو اللجنة ستار الجابري في تصريح صحفي إن “اللجان النيابية المعنية لا تمتلك اي معلومات عن العقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة الكاظمي خلال الفترة الماضية”.

وأضاف أن “واجب الحكومة اطلاع البرلمان واللجان على حيثيات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي من هذه العقود على الشعب وسياسة الدولة”،

مبينا أن “تحسين العلاقات مع دول الجوار شيئ اجابي يحسب للحكومة ولكن في نفس الوقت عليها كشف الجداول الاقتصادية من جميع الزيارات لمعرفة مردودها الاقتصادي على العراق”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي أكد في تصريح سابق أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن كانت فقط لابرام العقود