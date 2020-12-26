المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم : أميركا تتعمد خرق سيادة العراق لتحقيق التفوق لاسرائيل

اتهم المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، السبت، الولايات المتحدة الامريكية بالتعمد في تاخير تسليم العراق الاسلحة المتعاقد عليها وخرق سيادته لتحقيق التفوق لاسرائيل في المنطقة، داعيا الحكومة الى التوجه لروسيا والصين لالغاء الهيمنة.

وقال الاعسم في تصريح صحفي ان ” الولايات المتحدة الامريكية تتحكم بنوعية السلاح لمنطقة الشرق الاوسط وفقاً لمصالحها داخل المنطقة حيث منع العراق من استلام صواريخ واسلحة متطورة لضمان تفوق اسرائيل”.

واضاف ان “عدم تسليم العراق الاسلحة المطلوبة وفقا لمعاهدات ومعاهدات سابقة تعد بطلجة دولية وعلى الحكومة منع الولايات المتحدة من الاستمرار بخرق السيادة”.

واشار الى ان “الحل الوحيد لتحيق السيادة الامنية للعراق هو اللجوء الى روسيا والصين والهند وغيرها من الدول التي تمنح السلاح بسرعة قصوى دون التحكم في امن الدولة”.