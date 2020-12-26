البرلمان يتأهب لوصول الموازنة غدا ويتهيأ للمادة 27 منها

رجحت عضو مجلس النواب عالية نصيف , السبت , وصول مشروع قانون موازنة 2021 الى البرلمان يوم غد الاحد , مؤكدة الى ان المادة 27 مجحفة وستاخذ وقتا من النقاش والمساجلات داخل البرلمان .

وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان ” حجم الموازنة الذي أعدته الحكومة بمبلغ 103 ترليون دينار مبالغ فيه ويؤشر على على بناء غير صحيح ” , مطالبة ان ” يتم تحويل المبالغ المخصصة للوقفين السني والشيعي الى قطاعي الصناعة والزراعة ” .

وأضافت ان ” المادة 27 من مشروع القانون والتي تلزم الحكومة بدفع القروض الداخلية والخارجية وبما فيها مستحقات الشركات تبين بان لاوجود لاتفاق بين الإقليم والمركز وسنرجع الى المربع الأول مع مشكلة العلاقة بين الإقليم والمركز “, مرجحة وصول مشروغ قانون موازنة 2021 الى البرلمان يوم غد الاحد ” .

يذكر ان مجلس الوزراء قد صوت في وقت سابق على مشروع قانون موازنة 2021، فيما ينتظر مجلس النواب وصولها للشروع بقراءاتها والتصويت عليها.