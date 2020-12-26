قيادي كردي: حكومة الإقليم لم توقع أي اتفاقية مع بغداد حتى الآن

أكد القيادي في الجماعة الإسلامية ريبوار حمد، السبت، أن حكومة إقليم كردستان لم توقع حتى الآن اتفاقا مع الحكومة الاتحادية يضمن إرسالها لرواتب الموظفين.

وقال حمد في في تصريح صحفي إن “حكومة الإقليم أرادت امتصاص غضب الشارع الكردي الغاضب على تأخر صرف الرواتب والذي خرج بتظاهرات حاشدة في مدن متعددة”.

وأضافت أنه “ماتزال حكومة الإقليم ترفض تسليم النفط وعائدات المنافذ الحدودية، ولم توقع أي اتفاقية مع بغداد بهذا الخصوص، لآنها تريد الاحتفاظ بكميات من النفط المصدر لحساباتها الخاصة”.

وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني قد أعلن في مؤتمر صحفي عن توصل بغداد وأربيل لاتفاق بخصوص حصة الإقليم من موازنة 2021، وإرسال رواتب الموظفين في الإقليم.