المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون ينفي وجود استعراص عسكري لعصائب اهل الحق

نفى المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون محمود الربيعي وجود اي استعراض عسكري لمنتسبي عصائب اهل الحق في بغداد

وقال الربيعي في تغريدة له على تويتر اطلعت عليها وكالة انباء براثا (( لا يوجد اي استعراض عسكري لرجال العصائب في بغداد

واضاف ان كل ما ينشر اما مقاطع فيديو قديمة او لاشخاص لا نعرفهم مشيرا الى ان هناك من يريد اثارة فتنة وضجة اعلامية فارغة .

واكد الربيعي في تغريدته بالقول نحن نحترم القانون وندعو لتطبيقه بكل حزم وشفافية كما دعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر الاخبار .