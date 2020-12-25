نائب يكشف عن توجه البرلمان نحو استضافة وزير النقل لمعرفة اسباب عدم انجاز ميناء الفاو عبر الاستثمار

كشف النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي، الخميس، عن توجه البرلمان لاستضافة وزير النقل لمعرفة اسباب عدم انجاز ميناء الفاو عبر الاستثمار والاصرار على شركة دايو الكورية.

وقال الفتلاوي في حديث لموقع “العهد”، إن “هناك جهات خارجية وداخلية تحاول منع انجاز ميناء الفاو الكبير لما له من اهمية اقتصادية كبيرة على البلاد”، مشيراً أن “هناك شركات عالمية تقدمت لوزارة النقل من اجل انجاز الميناء عبر الاستثمار وبكلف مالية اقل من شركة دايو الكورية”.

واضاف أن “البرلمان سيستضيف وزير النقل الاسبوع المقبل لمعرفة اسباب عدم انجاز الميناء عبر الاستثمار والاصرار على شركة دايو الكورية”.