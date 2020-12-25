الناطق باسم عصائب اهل الحق : جهة امنية حاولت ارغام احد عناصرنا بالاعتراف على انه احد مطلقي الصواريخ على السفارة الامريكية

قال الناطق العسكري باسم عصائب اهل الحق جواد الطليباوي ان جهة امنية حاولت ارغام احد منتسبينا الذي اعتقل على خلفية جنائية بانه احد مطلقي الصواريخ على السفارة الامريكية

وقال الطليباوي في حديث صحفي قبل اربعة ايام تم اعتقال احد الاشخاص المنتمين لعصائب اهل الحق بدعوة جنائية ولكن يوم امس وصلتنا معلومات تؤكد على ان احد قادة الاجهزة الامنية تدخل بسير التحقيق وبدأ يضغط على المعتقل من اجل نزع اعترافات من المعتقل تفيد على انه له صلة بعمليات اطلاق الصواريخ مضيفا ولهذه الاسباب تدخلنا من اجل ايقاف المحاولات التي لاتمت لا للقانون ولا للعدالة بصلة.

وكان مصدر مطلع قد افاد عن سبب انتشار عناصر حركة عصائب اهل الحق في بغداد

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان جهة امنية قامت باختطاف عنصرين من الحركة واقتادتهم الى جهة مجهولة من دون اي سبب يذكر

واضاف بعدها استنفرت الحركة عناصرها في منطقة الرصافة ببغداد فيما دعا الناطق العسكري باسم الحركة جواد الطليباوي الى ان يشمر عناصر الحركة سواعدهم ونشر تغريدة تقول

"يا اخوة قيس الاحرار ويا رجال ليث العصائب، ايها الاشداء شمروا عن سواعدكم واستعدوا للمنازلة الكبرى فوالله انتم رجالها، ويا صواريخ الحق اجهزي فقد حان وقتكِ"

لكن سرعان ما تدخل مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي لحل الاشكال الذي حصل ووعد باطلاق سراح المعتقلين في قبالة انسحاب عناصر الحركة من الشوارع والرجوع الى مقراتهم وهذا ما حصل حيث تم اطلاق سراح المعتقلين