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العامري: الشهيد سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله


أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الجمعة، إن قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني، ضحى بنفسه من أجل تحرير العراق من عصابات داعش.

وقال العامري في حديث له  إن “الحاج الشهيد قاسم سليماني بذل الجهد الكبير لتحرير العراق، كان حرصه على العراق قد يكون أكثر مننا، وكان يشدنا إلى ضرورة العمل لتحرير العراق، كان أكثر منا حماسا وعرض نفسه للخطر من اجل العراق وتواجد بالخطوط الأمامية، فقد استشهد في سبيل العراق”.

وأضاف “اذا كان العدو يخيفنا بالشهادة، فنحن بالشهادة ننتصر على العدو”.

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