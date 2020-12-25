الشيح جلال الدين الصغير مهنأ بالولادة المجيدة : اسال الله ان يمن على العالم بظهور المخلصين العظيمين السيد المسيح والامام المنتظر

هنأ امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير اتباع السيد المسيح بولادته متمنيا لهم الامن والامان والعافية والسلام .

وقال سماحته في بيان حصلت وكالة انباء براثا على نسخة منه بمناسبة عيد الميلاد المجيد اتقدم إلى اخوتنا اتباع السيد المسيح عليه السلام بالتهنئة والتبريك متمنيا لهم الأمن والأمان والعافية والسلام،

واضاف سائلاً الله العلي القدير أن يمن على العالم المعذب والشعوب المظلومة بظهور المخلصين العظيمين اشراقة النور الالهي ومبلغي رسالات الله ومتبعي النبيين السيد المسيح والإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليهما من إجل إنهاء عهود الظلم والجور والفجور والقضاء على قوى الاستكبار العالمي ولإحلال السلام في العالم المضطهد ولبلسمة آلام وجراح المعذبين والمستضعفين.

وكل عام وميلاد المحبة ومتبعي الأنبياء والرسل بأتم خير وسعادة وهناء.