وزير الصحة: سيدخل للعراق مختبران جديدان لفحص السلالة الجديدة لكورونا

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، ان الموقف الوبائي في العراق تحت السيطرة، فيما اشار الى انه سيدخل للبلد مختبران جديدان لفحص السلالة الجديدة لكورونا.

وقال التميمي في تصريح للقناة الرسمية ان "الموقف الوبائي في العراق تحت السيطرة"، مبينا ان "السلالة الجديدة سريعة الانتشار لكنها أقل تأثيرا".

واضاف " سيدخل للعراق مختبران جديدان لفحص السلالة الجديدة قريباً"، مبينا انه "يتم يومياً فحص 41 ألف حالة".

واضاف "السلالة الجديدة لها نفس أعراض كوفيد 19"، لافتا الى ان "هناك 191 حالة حرجة فقط من مرضى كورونا".

وتابع ان "العراق حجز 16 مليون جرعة من اللقاح".