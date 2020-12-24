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نائب عن البصرة يكشف اسباب عدم التصويت على موازنة 2021


كشف النائب عن البصرة صفاء الغانم، الخميس، (24 كانون الأول 2020)، عن اسباب عدم تصويته على موازنة 2021، فيما اشار الى ان هذه الموازنة غير واضحة المعالم.

وقال الغانم في حديث صحفي "لن نصوت على موازنة 2021 كونها غير واضحة المعالم وتقتص من الموظفين والمواطنين"، عازيا سبب عدم التصويت عليها الى "عدة أسباب اهمها ارتفاع سعر الدولار والاستقطاعات التي تصل إلى 20 ‎%‎أو أكثر فهذا يزيد ثقل كاهل الموظفين والمواطنين".

واضاف أن "الأسعار أخذت بالصعود ونحن بدورنا التشريع والرقابي لاحظنا الشارع العراقي والبصري يعاني بصورة عامة"، مطالبا "وزارة الداخلية والجهات المسؤولة بأخذ دورها بمراقبة المضاربة في الأسواق فهي تؤثر على الفقراء والبسطاء". 

وتابع "خلال الجلسات البرلمان السابقة طالبنا رئاسة الوزراء والبرلمان أضافة المحاضرين وموظفي الثلاثين ألف درجة وظيفية إلى موازنة العام المقبل فوضعهم مأساوي اضافة الى طوابير العاطلين عن العمل من الخريجين واصحاب الشهادات العليا". 

 يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الايام الماضية تظاهرات واسعة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وأيضا وصرف رواتب بعض الشرائح منها شريحة الثلاثين ألف درجة وظيفية التي لا يعرف مصيرها لغاية الان.

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