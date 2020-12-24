الحشد الشعبي: إحباط محاولة تسلل لداعش في جرف النصر

أعلن الحشد الشعبي، الخميس، إحباط محاولة تسلل لعناصر "داعش الارهابي" في جرف النصر شمال بابل.

وقال إعلام الحشد في بيان إن "قوة من اللواء 47 اشتبكت مع مجموعة ارهابية تابعة لفلول داعش الارهابي في ناحية جرف النصر والتي كانت تحاول العبور لمناطق الجرف المحررة".

وأضاف البيان، أن "الاشتباك اسفر عن استشهاد احد ابطال اللواء 47 بالحشد الشعبي"، مؤكداً أن "قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي لاتزال تسيطر على جميع المناطق في جرف النصر والعمل الاستخباري مستمر في نقل المعلومات الاستباقية لمنع هكذا محاولات".