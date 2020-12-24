نائب: الحكومة تدافع عن شركات مغتصبة لأموال الشعب

اتهم النائب عدي الشعلان، الخميس، بان الحكومة تدافع عن شركات مغتصبة لاموال العراقيين، داعيا الى اطلاق شركة وطنية للاتصالات.

وقال الشعلان في تصريح صحفي،ان”ملف شركات الهاتف النقال من الملفات المهمة جدا في العراق والتي تحتاج الى حسم لكل اشكالاتها لافتا الى ان من الامور المستغربة ان يدافع مجامي رئيس الوزراء عن شركات مغتصبة لاموال الشعب العراقي”.

واضاف الشعلان،ان” في كل بلدان العالم تشكل ايرادات شركات الاتصال نسبة عالية في دعم الاقتصاديات لكن الوضع في العراق مختلف جدا خاصة وان الشركات لم تدفع حتى الديون التي بذمتها مؤكدا ضرورة فتح المجال امام شركات اخرى للدخول الى الاسواق العراقية لخلق تنافسية عالية تسهم في تحسين الخدمات وخفض تكاليفها قياسا بالوضع الحالي مع كثرة الشكاوي وارتفاع فاتورة الخدمة”.

وكانت المحكمة اصدرت يوم امس قرارها حيال ملف تجديد رخص شركات الهاتف النقال والالتزامات المالية المتعلقة بها”